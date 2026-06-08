Forum-baas Dirk Nijdam wordt ook directeur van Martiniplaza

Foto: Bob de Vries via Forum Groningen

Dirk Nijdam, directeur van Forum Groningen, wordt per 1 juli ook de algemeen directeur van Martiniplaza.

Dat maakte de evenementenlocatie maandagochtend bekend. Nijdam gaat in ieder geval voor één jaar aan de slag en combineert zijn nieuwe functie met de directeursfunctie bij Forum Groningen.

Nijdam volgt Willem de Kok op, die na elf jaar afscheid neemt van Martiniplaza. Volgens de organisatie gaat Nijdam zich vooral richten op de toekomst van de evenementenlocatie, specifiek rond de bouw van een nieuw Martiniplaza.

Het is niet voor het eerst dat Nijdam de directeursfunctie bij Martiniplaza vervult. In 2013 was Nijdam ook al eens een aantal maanden interim-directeur van Martiniplaza, een functie die hij toen combineerde met het directeurschap van Marketing Groningen.