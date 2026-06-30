Forse zwarte rookwolken door brandende stacaravans

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

In twee woonwagens aan de Eltjo Ruggeweg, bij een aantal oude loodsen achter de Praxis aan het Damsterdiep, is dinsdagmiddag brand uitgebroken. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij.

Op foto’s is te zien dat zeker één van de twee stacaravans volledig in de as is gelegd door de brand. Vanwege het gevaar op overslag van de brand en de forse rookontwikkeling schaalde de brandweer het incident snel op naar ‘middelbrand.

Na een korte blusactie werd het sein ‘brand meester’ gegeven en verdween ook de ontwikkeling van de zwarte rook. Volgens de Veiligheidsregio Groningen raakte niemand gewond. De brandweer blijft nog enige tijd nablussen.