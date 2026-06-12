Forse celstraf voor Stadjer (21) na drugshandel en bezit van vuurwapens

Foto: Joris van Tweel

Een 21-jarige man uit Groningen werd donderdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden (waarvan 15 maanden voorwaardelijk) voor drugshandel en wapenbezit.

De zaak begon in februari 2025, toen de politie afging op een melding van ruzie en mogelijke mishandeling in een woning in Groningen. In de woning troffen agenten drugs, vuurwapens en munitie aan. Volgens de rechtbank handelde de man tussen augustus 2024 en februari 2025 in onder meer amfetamine, MDMA, hennep en hasj. In de woning lagen daarnaast onder meer een omgebouwde revolver en twee afgezaagde hagelgeweren.

Na zijn arrestatie kwam de Stadjer onder voorwaarden weer op vrije voeten. Tijdens die schorsing ging hij volgens de rechtbank opnieuw de fout in en handelde hij opnieuw in drugs, waaronder cocaïne, heroïne, MDMA, 2C-B en 2-MMC. Ook werden opnieuw verboden wapens gevonden, waaronder een afgezaagd hagelgeweer en een omgebouwd pistool.

Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van 40 maanden geëist, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Bij de straf weegt de rechtbank mee dat hij opnieuw strafbare feiten pleegde terwijl hij al onder voorwaarden was vrijgelaten. Wel hield de rechtbank rekening met zijn jonge leeftijd en een mogelijke licht verstandelijke beperking.