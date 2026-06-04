ForensifAI tekent contract met RUG over onderzoek naar controle digitale beelden

Ernst Jacobs (Business Generator Groningen), George Azzopardi (ForensifAI), Guru Bennabhaktula (ForensifAI) en Frits Wijbenga (Business Generator Groningen). Foto: Rijksuniversiteit Groningen

De Groningse start-up ForensifAI heeft een licentieovereenkomst gesloten met de Rijksuniversiteit Groningen. Daarmee kan het softwarebedrijf hun AI-technologie verder ontwikkelen die controleert of digitale beelden echt zijn.

Het bedrijf is opgericht door onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en komt voort uit onderzoek en een pilotproject met de RDW. De technologie moet organisaties helpen om vast te stellen of foto’s en andere digitale beelden authentiek zijn.

De software van het bedrijf kijkt naar de unieke digitale ‘vingerafdruk’ die een camerasensor achterlaat in een afbeelding. Op basis daarvan kan worden vastgesteld of een beeld daadwerkelijk met een camera is gemaakt en of het later is aangepast.

De technologie kan bijvoorbeeld helpen bij het controleren van rijbewijzen, paspoorten en identiteitskaarten. Daarnaast ziet het bedrijf kansen in forensisch onderzoek, verzekeringen en mediaverificatie. Medeoprichter George Azzopardi noemt de overeenkomst een belangrijke stap: “We vertalen jarenlang wetenschappelijk onderzoek naar praktische oplossingen voor een groeiend maatschappelijk probleem.”