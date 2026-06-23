FNV overhandigt aangifte bij politie van ‘diefstal van 6,5 miljard euro’ door overheid

De FNV Uitkeringsgerechtigden overhandigde dinsdagmiddag een symbolische aangifte van diefstal van 6,5 miljard euro bij het politiebureau aan de Rademarkt. Dit geld is bedoeld voor mensen met bijvoorbeeld een WW- of WIA-uitkering, maar dat wil de overheid anders gaan besteden.

“Dit is desastreus voor alle Nederlanders”, zegt Maureen van der Pligt. Van der Pligt is bestuurder uitkeringsgerechtigden bij FNV en ziet dat het kabinet al eerder kwam met strenge regels. “Het kabinet had gezegd de hoogte van de WIA aan te passen. Daar waren mensen totaal van in paniek. Mensen zijn gewend om bijvoorbeeld van 1500 euro per maand te leven. Als daar 300 euro vanaf gaat, waar moeten zij het dan in godsnaam van doen?”

Eize Terluin staat ook tussen de groep mensen bij het politiebureau. Hij is sinds 2012 uit het werk geraakt, heeft een WIA-uitkering en is sinds 2016 WIA-begeleider. “Voor een aanvulling van de WIA ligt er een grens van 35 procent arbeidsongeschiktheid. Dat is de hoogste grens van alle Europese landen”, zegt hij. Mensen kunnen op die manier bijna niet meer in aanmerking komen voor een uitkering vanwege de moeilijke regels. “Je wordt maar geacht om 65 procent van je normale loon te verdienen en verder zoek je het maar uit.”

Ook de bezuinigingen in de zorg zijn een doorn in het oog van de vakbond. Van der Pligt: “30.000 mensen gaan dadelijk uit de thuiszorg en uit de WMO. Dat zijn voor ons zulke grote bezuinigingen… Als het kabinet deze zomer geen water bij de wijn doet, dan heeft ze pech: dan zullen er andere acties komen.”