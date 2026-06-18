FNV doet symbolische aangifte tegen kabinet

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Vakbond FNV houdt dinsdag 23 juni om 13:30 uur een bijzondere actie bij het politiebureau aan de Rademarkt. Het gaat om een symbolische aangifte tegen het kabinet.

FNV Uitkeringsgerechtigden doet, samen met mensen die in de WW-zitten en een WIA-uitkering ontvangen, symbolisch aangifte van de ‘diefstal van 6,5 miljard euro’. Het gaat om geld dat is bedoeld om mensen te ondersteunen die het hard nodig hebben en wat door alle werkende mensen en werkgevers is opgebouwd en gespaard. Volgens de vakbond halen de kabinetsplannen miljarden euro’s weg uit de sociale zekerheid. Geld dat door werkenden en werkgevers is opgebracht om mensen te beschermen als zij hun baan verliezen of arbeidsongeschikt raken.

Maureen van der Pligt van FNV Uitkeringsgerechtigden: ‘Deze plannen zijn echt desastreus voor alle Nederlanders. Werkenden betalen premie voor een vangnet als zij ziek worden of hun baan verliezen. Als het aan dit kabinet ligt, krijgt een jongere werknemer die werkloos wordt, nauwelijks nog WW, zelfs als die al tien jaar gewerkt heeft. Als die bescherming wordt afgebroken, voelt dat voor veel mensen als diefstal van zekerheid. Met deze symbolische aangifte maken we dat zichtbaar.’

Leden van de FNV overhandigen tijdens de actie een grote envelop met een symbolische aangifte en bewijsstukken. De actie is een oproep aan kabinet en politiek om af te zien van verdere verslechteringen voor mensen die werkloos zijn of raken en/of ziek worden.

Van der Pligt: ‘Dit kan iedereen overkomen. Mensen die ziek worden of zonder werk komen te zitten, hebben juist zekerheid nodig. Het kabinet kiest ervoor die zekerheid af te breken. Dat raakt honderdduizenden mensen en hun gezinnen. Er is in de loop van tijd door werkgevers en werknemers heel veel geld gereserveerd voor het geval mensen ziek worden of werkeloos. Dat geld is daarvoor bedoeld. Het kabinet wil dat gewoon uit die potten halen. Dat is pure diefstal.’

De symbolische aangifte is onderdeel van een bredere campagne tegen de kabinetsplannen. Twee dagen later organiseert FNV een manifestatie op de Grote Markt.