Flitspaal aan Europaweg verstoten van plek één als bonnenkanon van het noorden

Foto: Joris van Tweel

Hoewel de flitspaal aan de Europaweg bij het Sontplein nog steeds meer dan tienduizend bekeuringen genereerde in de eerste drie maanden van het jaar, is de paal niet langer nummer één in Noord-Nederland.

Een nieuwe flitspaal, die sinds december vorig jaar snelheidsovertreders beboet vanuit de berm van de Groningerstraatweg in Leeuwarden, was in de eerste drie maanden van dit jaar het grootste bonnenkanon van Noord-Nederland.

Landelijk was een flitspaal aan de Walenburgerweg in Rotterdam goed voor de meeste bekeuringen, met 33.600 geregistreerde overtredingen in de eerste drie maanden van dit jaar. Daarmee staat de paal aan de Europaweg landelijk nog wel in de top tien qua boetes, met een zesde plaats in Nederland.

Focusflitser beboet 1.500 bellers achter het stuur op Eemshavenweg

Alle vaste flitspalen in de gemeente bekeurden van januari tot en met maart ruim 21.000 keer een bestuurder. Dat was vooral voor snelheidsovertredingen, maar ook bijna vierhonderd keer voor het rijden door een rood stoplicht.

Nog eens 1.550 bestuurders gingen op de bon voor het vasthouden van een telefoon op de N46 (de Eemshavenweg) langs de Westerseweg tussen Stad en Zuidwolde, waar enige tijd een zogenaamde ‘focusflitser’ actief was.