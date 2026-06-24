Files op Ring-Oost door storing in Driebondsbrug

Foto: 112 Groningen

Nadat eerder op woensdag de Dorkwerderbrug het opnieuw begaf, staat ook de Driebondsbrug over het Eemskanaal sinds woensdagmiddag 16.00 uur in storing.

Monteurs zijn inmiddels aanwezig om de storing te repareren. Een kleine week geleden kampte de Driebondsbrug ook al met kuren. Toen bleven de slagbomen van de brug gesloten na een opening. Dat is woensdagmiddag opnieuw het geval.

Door de storing staat aan beide zijden van de brug een file. Vanaf de richting Hoogezand en de zuidelijke ringweg staat het verkeer stil na de afrit richting Meerstad. Verkeer uit noordelijke richting staat in de file vanaf Beijum-Zuid.

De Driebondsbrug is de tweede in Groningen waar Rijkswaterstaat woensdag mee aan de slag moet. Eerder op woensdag ontstond er een storing in de brug bij Dorkwerd, de derde in anderhalve week tijd.