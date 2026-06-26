Fietsster zwaargewond na aanrijding op Herewegviaduct, doorrijdende automobilist opgepakt in Haren

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een ernstig verkeersongeluk op het Herewegviaduct is vrijdag aan het einde van de avond een fietsster zwaargewond geraakt. De automobilist reed na de aanrijding door, maar kon later in Haren worden aangehouden.

Het ongeluk gebeurde rond 23.10 uur op het viaduct dat de spoorlijnen richting het oosten overspant. “We kregen een melding binnen dat er een aanrijding had plaatsgevonden tussen een automobilist en een fietsster”, vertelt een politiewoordvoerder. “De fietsster is daarbij zwaargewond geraakt. De automobilist reed na het ongeluk direct door.”

De hulpdiensten waren snel op de locatie aanwezig. Nadat medisch personeel het slachtoffer op straat had gestabiliseerd, is de vrouw met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Bestuurder aangehouden in Haren

De politie startte direct onderzoek. Terwijl agenten op de locatie met getuigen spraken, werden sporen veiliggesteld door de Forensische Opsporing.

Het betrokken voertuig werd korte tijd later aangetroffen. “De auto bleek in Haren te staan”, aldus de woordvoerder. “We hebben daar vervolgens ook de bestuurder aan kunnen houden. Hij is overgebracht naar het cellencomplex voor verhoor en verder onderzoek.”