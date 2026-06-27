Fietser gewond na botsing met motorrijder in Nieuwe Ebbingestraat

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagavond in de Nieuwe Ebbingestraat is een fietser gewond geraakt. Het slachtoffer kwam in botsing met een motorrijder. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 19.40 uur ter hoogte van een supermarkt. “Door nog onbekende oorzaak kwamen de motorrijder en de fietser met elkaar in botsing”, vertelt de nieuwsfotograaf. “De fietser is daarbij ten val gekomen en gewond geraakt.”

De hulpdiensten waren snel ter plaatse. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer ter plekke gestabiliseerd en behandeld. De politie sloot een deel van de weg tijdelijk af en heeft onderzoek gedaan naar de exacte toedracht van de aanrijding. De motor liep door de botsing lichte schade op.