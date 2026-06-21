Fietsen met Het Groninger Landschap langs de A: “Ontdek verborgen natuur”

Foto: Roger Veringmeier - Own work, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=151424306

Natuurorganisatie Het Groninger Landschap organiseert vanochtend (zondag 21 juni) een fietstocht langs de A. De tocht voert deelnemers langs de verborgen biodiversiteit tussen de Groningse binnenstad en Noorderhoogebrug.

“Wist je dat de stad geflankeerd wordt door twee rivieren?”, vraagt Het Groninger Landschap. “Aan de oostkant stroomt de Hunze, en aan de westkant vind je de A. Tijdens de fietsexcursie die we vanochtend aanbieden, volgen we de loop van de A door de stad. De start vindt plaats om 08.30 uur bij atelier Noes aan de Pottebakkersrijge 13, aan de Hoge der A. Op de fiets volgen we het water richting Paddepoel en Harssensbosch. De stad is op deze zondagochtend nog rustig, waardoor er alle ruimte is om goed om je heen te kijken.”

Tijdens de tocht gaan de gidsen samen met de fietsers op zoek naar verborgen natuur in de stedelijke omgeving. “Tussen de stenen kades, de verborgen groenstroken en de rietoevers valt er veel meer te ontdekken dan je op het eerste gezicht misschien denkt.”

Aanmelden voor de fietsexcursie is noodzakelijk en kan via deze website. Het is overigens niet de enige fietsexcursie die de natuurorganisatie dit jaar op touw zet: op zondag 6 september staat de tegenhanger van deze route op het programma. Dan wordt de loop van de A in zuidelijke richting verkend.