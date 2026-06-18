Fietsdepot Travertijnstraat verhuist naar Ulgersmaweg

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Het fietsdepot van de gemeente verkast in de loop van deze maand van de Travertijnstraat naar de Ulgersmaweg.

Als iemand zijn of haar fiets kwijt is na het rijwiel ergens in de binnenstad te hebben geparkeerd, dan is deze mogelijk door de gemeente verwijderd. Dat doet ze als een fiets verkeerd, gevaarlijk of te lang geparkeerd staat. Je kunt dit controleren via verlorenofgevonden.nl.

Is je fiets door de gemeente weggehaald, dan wordt deze naar het fietsdepot aan de Travertijnstraat gebracht. Dat is het geval tot en met 23 juni. Vanaf 29 juni kun je terecht op de nieuwe locatie aan de Ulgersmaweg 51. Op 24, 25 en 26 juni is het fietsdepot gesloten vanwege de verhuizing.

Ben je je fiets kwijtgeraakt in de omgeving van de Grote Markt?, dan kun je deze de eerste 24 uur gratis ophalen bij het fietsdepot aan de Ossenmarkt. Deze locatie verhuist niet. Meer informatie vind je op gemeente.groningen.nl/fiets-kwijt .