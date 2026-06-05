Fiets nodig in Stad? Via Telegram kan je er één op bestelling laten stelen

Foto via Politie.nl

Via Telegram op bestelling gestolen fietsen kopen. Het kan, ook in Groningen. Onderzoeksjournalist Darshan Boerema ontdekte tijdens een undercover-onderzoek dat de dieven zelfs bereid zijn naar je toe te komen om te plekke de fiets te pikken die jij wil hebben.

Boerema kwam undercover in contact met een man uit Groningen, die via Telegram gestolen fietsen aanbood: bakfietsen, elektrische fietsen, losse accu’s, alles wat je wil was te krijgen bij de man.

Bij een eerste afspraak verscheen de man zelf op een fatbike met een betonschaar, klaar om de fiets die de man te koop aanbood ter plekke los te knippen. De man was duidelijk in wat hij deed: “Ik heb hier geen sleutel voor. Hij is wel van iemand geweest… hij is wel meegenomen, gok ik? Normaal kopen ze hem en dan laden ze hem in het busje in. Ik geef ze altijd groot, gooi er acht in een busje en dan ga ik weg.”

Ook een ‘neefje’ van de man deed mee in de zwendel tijdens de tweede afspraak, die ruiterlijk toegaf dat de fiets (met overduidelijk verwijderde GPS-tracker) ‘ergens in Beijum’ was gestolen.

Groningen is volgens Boersma de gemeente met het op één na hoogste aantal fietsdiefstallen per inwoner van Nederland. Daarom plaatste Boerema ook een lokfiets met GPS-tracker Stad, om te zien hoe snel die was verdwenen en waar hij terecht zou komen. Uiteraard werd ook de lokfiets gestolen, maar de tracker viel enige tijd later stil. De fiets werd later teruggevonden door de politie tijdens een controle op drugs aan de Spilsluizen. Daarbij trof de politie meerdere fietsen met doorgefreesde sloten aan.

Het volledige onderzoek van Boersma zie je in de onderstaande video: