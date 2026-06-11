FC Lewenborg viert 50-jarig bestaan

De kampioenen van FC Lewenborg (foto’s Martijn Minnema)

FC Lewenborg viert donderdag (vandaag) het 50-jarige bestaan met een feestje in de eigen kantine.

Daarvoor zijn de leden en oud-leden van de club uitgenodigd. Oud-FC Groningen directeur Hans Nijland is te gast en die gaat enkele voetbalverhalen vertellen. Daarnaast zijn er jubileumspullen uit het archief te zien.

FC Lewenborg speelde nooit hoger dan de tweede klasse, maar wist wel een international voort te brengen. Dat is Juninho Bacuna, die speelt voor Curaçao en de komende weken op het wereldkampioenschap voetbal actief is.

FC Lewenborg begon als zondagvereniging, maar is inmiddels overgestapt naar de zaterdag. Het vlaggenschip werd dit seizoen kampioen van de vierde klasse E en speelt komend seizoen in de derde klasse.