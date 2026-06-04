FC Groningen terug naar paars uittenue

Nieuwe uittenue FC Groningen. Foto: FC Groningen

FC Groningen heeft haar uittenue voor het seizoen 2026/2027 gelanceerd. De club gaat weer terug naar de kleur paars: de kleur waarmee de club vaker mee speelde en ooit mee begon in het seizoen van 1971/1972.

Op de achterkant van het shirt voor het komende seizoen zijn verwijzingen toegevoegd naar de clubgeschiedenis en het ontstaan van FC Groningen. De G uit het oorspronkelijke clublogo komt terug op de achterkant van het shirt en staat op het elastiek van de paarse broek.

Het FC-tenue is geproduceerd door kledingpartner Robey Sportswear.