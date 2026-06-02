FC Groningen speelt eind juni eerste oefenwedstrijd in voorbereiding op nieuwe seizoen

FC Groningen trapt de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen traditiegetrouw af met een reeks oefenwedstrijden tegen amateurclubs uit de regio. De selectie speelt op dinsdag 30 juni het allereerste duel in voorbereiding op het nieuwe Eredivisieseizoen.

Op 30 juni reist de selectie af naar Peize voor een oefenwedstrijd tegen VV Peize. De aftrap is om 19.00 uur. “Tickets voor deze wedstrijd zijn vanaf woensdag 3 juni 10.00 uur verkrijgbaar via de ticketshop van FC Groningen“, laat de FC weten.

Ten Boer

Enkele dagen later, op vrijdag 3 juli, wordt de tweede oefenwedstrijd gespeeld. Vanaf 19.00 uur wordt er gespeeld tegen VV Omlandia in Ten Boer. “Kaarten voor dit duel worden uitsluitend verkocht via de website van Omlandia. Er zal geen verkoop op het sportpark plaatsvinden.”

Gieten

Een dag later, op zaterdag 4 juli, reist de FC af naar Drenthe waar het in Gieten om 14.00 uur speelt tegen VV Gieten. “Tijdens deze wedstrijd organiseert VV Gieten in de rust bovendien een penaltybokaal voor supporters. Net als bij de wedstrijd in Peize zijn tickets voor dit duel vanaf woensdag 3 juni 10.00 uur verkrijgbaar in de ticketshop van de FC.” De FC voegt toe dat tickets voor volwassenen 12.50 euro kosten. Kinderen tot en met 12 jaar betalen 7.50 euro.

Het nieuwe voetbalseizoen voor de Eredivisie begint in het weekend van 7 tot en met 9 augustus. Het nieuwe speelschema wordt eind juni of begin juli verwacht.