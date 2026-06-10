FC Groningen ontvangt de klassieke top-drie vóór de kerst in de Euroborg

Foto: Arend Jan Wonink

Het conceptprogramma van de eredivisie is deze woensdag bekendgemaakt. Dinsdag was al duidelijk geworden dat FC Groningen het nieuwe seizoen aftrapt op zondag 9 augustus, met een thuisduel tegen FC Utrecht.

Vervolgens staan twee uitduels op het programma: op zondag 16 augustus tegen het gepromoveerde ADO Den Haag en een week later tegen landskampioen PSV. Op vrijdag 28 augustus, dus de dag van Groningens Ontzet, komt Fortuna Sittard op bezoek, op zondag 6 september gevolgd door een thuiswedstrijd tegen FC Twente. Er is voorlopig maar één wedstrijd op de zaterdagavond: namelijk op 19 september in de Euroborg tegen PEC Zwolle.

Tot slot nog enkele interessante thuisduels: op zondag 18 oktober komt Ajax op bezoek, op 21 of 22 november SC Heerenveen en op 11, 12 of 13 december Feyenoord.

Het programma is nog niet definitief. De winterstop duurt van 21 december tot 8 januari.