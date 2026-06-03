FC Groningen Onder-21 landskampioen na zege op De Graafschap

Foto via FC Groningen

Het onder-21-elftal van FC Groningen is woensdagavond landskampioen geworden. Op Sportpark Corpus den Hoorn won de ploeg van trainer Melchior Schoenmakers met 3-1 van De Graafschap. Door de titel plaatst FC Groningen zich voor de play-offs om promotie naar de Tweede Divisie tegen Jong Sparta Rotterdam.

FC Groningen O-21 was kampioen van de najaarscompetitie, De Graafschap won de voorjaarscompetitie. De winnaars van beide competitiehelften speelden woensdagavond tegen elkaar om de landstitel en een plek in de promotieplay-offs.

Overtuigende winst

Op een vol Sportpark Corpus den Hoorn begonnen beide ploegen voorzichtig aan de wedstrijd. Na een half uur zette Sven Bouland FC Groningen op voorsprong. De verdediger kopte raak uit een vrije trap. Met een stand van 1-0 ging FC Groningen op voorsprong de rust in.

Kort na rust verdubbelde Levi Roeland de voorsprong voor het Groningse elftal. Daarna redde FC-keeper Jesse Tetteroo meermaals, maar hij wist niet te voorkomen dat Jermain Fernandes vlak voor de aansluitingstreffer maakte voor de ploeg uit Doetinchem. In de slotfase besliste Roeland de wedstrijd door, na een lange rush vanaf eigen helft, de 3-1 te maken.

Play-offs voor promotie wachten

Door het landskampioenschap speelt FC Groningen O-21 nu promotiewedstrijden voor een plek in de Tweede Divisie, het hoogste amateurniveau van Nederland. Tegenstander is Jong Sparta Rotterdam. De eerste wedstrijd wordt zaterdag vanaf 19.00 uur gespeeld op Sportpark Corpus den Hoorn. De return volgt woensdag 10 juni om 18.30 uur op Sportcomplex Nieuw Terbregge in Rotterdam.