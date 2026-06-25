FC Groningen moet verder zonder Marvin Peersman

Foto FC Groningen. Marvin Peersman

Verdediger Marvin Peersman verlaat FC Groningen. Hij heeft besloten zijn loopbaan elders voort te zetten. De 35-jarige Belg speelde in drie seizoenen 103 wedstrijden voor de FC.

Peersman streek in de zomer van 2023 neer in Groningen, na succesvolle jaren bij clubs in Israël en Griekenland. Hij werd aangetrokken voor de nodige ervaring in het team dat op jacht ging naar promotie naar de Eredivisie. Hij ontwikkelde zich tot een belangrijke kracht in en miste in zijn eerste seizoen slechts één competitieduel. Hij scoorde zelfs in de promotiewedstrijd op 10 mei 2024 tegen Roda JC.

In de daaropvolgende twee seizoenen in de Eredivisie kwam Peersman tot 62 wedstrijden, veelal als linksback. FC Groningen dankt hem voor zijn strijd en inzet voor de club en wenst hem veel succes en geluk in het verdere verloop van zijn carrière.

In afwachting van een nieuwe stap richting een andere club mag Peersman zijn conditie op peil houden bij FC Groningen onder-21.