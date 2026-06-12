FC Groningen bestraft voor vuurwerk: uitduel tegen ADO zonder supporters

Omdat supporters van FC Groningen in december vorig jaar vuurwerk hebben afgestoken in de Adelaarshorst in Deventer, tijdens het uitduel met Go Ahead Eagles, moet FC Groningen de eerste uitwedstrijd van het komende seizoen (tegen ADO Den Haag) spelen zonder uitsupporters.

FC Groningen accepteerde het eerder gedane schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal niet. In mei werd de zaak daarom bekeken door de tuchtcommissie betaald voetbal van de KNVB. Die deed vrijdag definitief uitspraak en ooordeelde dat de straf, één uitwedstrijd zonder publiek, gehandhaafd blijft.

Club wijst naar gebrekkige visitering, commissie wijst naar verantwoordelijkheid FC

De club stelde dat FC Groningen voldoende maatregelen heeft genomen om wanordelijkheden te voorkomen. De club voerde aan dat visitering volledig werd uitgevoerd door Go Ahead Eagles en dat tassen daarbij onvoldoende zijn gecontroleerd, ‘ondanks signalen dat drie grote rugzakken zijn binnengelaten zonder dat deze zijn geopend’.

De tuchtcommissie stelt vast dat FC Groningen weliswaar maatregelen heeft getroffen, maar dat deze ontoereikend zijn geweest. Volgens de tuchtcommissie wist de club al tijdens de reis naar Deventer dat er flink wat vuurwerk aanwezig was. Ook bij binnenkomst werd er al vuurwerk afgestoken in een toilet in het stadion.

Daarom waren er, aldus de tuchtcommissie, duidelijke aanwijzingen dat het vuurwerk bedoeld was om op de tribune te ontsteken tijdens een sfeeractie met een groot spandoek op de tribune. Ook gebruikten de mensen die het vuurwerk afstaken het spandoek om zich eronder te vermommen, stelt de commissie:

“Daarom mocht van FC Groningen ‘een verhoogde inspanning worden verwacht om de kans op wanordelijkheden te minimaliseren’ (..) Gelet op de voorafgaande incidenten had FC Groningen in deze situatie behoren in te grijpen, althans daartoe een serieuze poging moeten ondernemen.”

Club teleurgesteld: geen uitsupporters bij ADO

FC Groningen laat weten teleurgesteld te zijn in de uitspraak, maar zal moeten accepteren dat er geen uitsupporters mee kunnen naar de eerste uitwedstrijd van het nieuwe voetbalseizoen. Die wordt gespeeld op zondag 16 augustus tegen ADO in Den Haag.