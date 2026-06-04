Fanshop FC Groningen in Herestraat geopend

Foto: Sam Sitepu

De nieuwe fanshop van FC Groningen in de Herestraat is deze donderdagavond officieel geopend. Gistermiddag maakte de voetbalclub bekend dat het pand, eerst nog genoemd ‘Goudwinkel Meijer’, vandaag zou openen.

Onder belangstelling van zo’n zestig fans ging het pand donderdagavond om 18.00 uur open, waar vanaf nu shirts, casualkleding en andere artikelen te verkrijgen zijn van de club.

Al langer broedde de club met het idee van een winkel in de stad. “Op deze wijze brengen we nog meer groen-wit en clubbeleving in het hart van onze mooie stad. De winkel geeft ons bovendien een extra optie voor het organiseren van productlanceringen of evenementen voor supporters”, zegt commercieel directeur Jordi Hillenga.

De winkel aan de Herestraat 5 is de hele week geopend, van maandag tot en met woensdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur, donderdag van 10.00 tot 21.00 uur en zondag van 12.00 tot 17.00 uur.