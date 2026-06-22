Familie van vermoord echtpaar Meerstad ‘kan het nauwelijks bevatten’

Mathilda en Johan - Foto via 'Namens de Familie'

Familie en vrienden van Johan en Mathilda, de 53-jarige slachtoffers van het familiedrama dat zich donderdag in Meerstad voltrok, laten maandagmiddag van zich horen. In een verklaring via hulporganisatie Namens de Familie laten de nabestaanden weten dat ze diep geraakt zijn en hopen in rust afscheid te kunnen nemen.

De familie en vrienden van het echtpaar komt deze maandag, via hulporganisatie Namens de Familie, naar buiten met een korte verklaring:

“Wij hopen dat iedereen begrijpt dat wij erg onder de indruk zijn van de dramatische gebeurtenissen rondom het overlijden van Johan en Mathilda uit Meerstad”, schrijven ze. “Wij, familie en vrienden van Johan en Mathilda, kunnen het nauwelijks bevatten. Maar de steun en het medeleven die we van velen hebben mogen ontvangen, doen ons goed en zijn hartverwarmend.”

De familie vraagt, na alle ophef rond de zaak van de afgelopen dagen, om rust: “Wij willen nu in alle rust en beslotenheid afscheid nemen van Johan en Mathilda en hopen dat iedereen die wens respecteert.”

De politie viel in de nacht van woensdag op donderdag de woning aan de Meerhoven binnen. Daar werd de 15-jarige dochter aangehouden voor de dood van haar ouders. Vrijdag werd bekend dat het meisje in elk geval twee weken vast blijft zitten, op verdenking van de dubbele moord.