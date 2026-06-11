Expositie laat bezoekers Groningen ervaren door de ogen van rolstoelgebruikers

Hoe toegankelijk is Groningen eigenlijk voor mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel? Die vraag staat centraal tijdens de interactieve expositie Stories of This Abled City, die deze week te bezoeken is in het House of Connections aan de Grote Markt. Met behulp van films, games en workshops worden bezoekers uitgedaagd om de stad te ervaren vanuit het perspectief van rolstoelgebruikers.

Er valt anno 2026 nog een hoop te verbeteren aan de rolstoeltoegankelijkheid in Groningen. Zo ervaren rolstoelgebruikers regelmatig problemen bij het bezoeken van winkels, cafés en andere openbare locaties.

“Je kunt moeilijk winkels en cafés binnenkomen. Er moet vaak een extra oplossing zijn om ergens naar binnen te kunnen. Dat is gewoon jammer”, vertelt een onderzoeker Tessa Meijer.

Ook bij evenementen lopen mensen met een fysieke beperking tegen obstakels aan. Een andere bezoeker noemt als voorbeeld concerten in SPOT/Oosterpoort. “Als ik naar een concert ga, wil ik gewoon in de grote zaal kunnen staan. Dan vind ik niet dat een beveiliger moet bepalen of dat veilig is of niet. Dat kan ik zelf bepalen.”

Onderzoek naar toegankelijkheid

Voor de expositie werkt de Rijksuniversiteit Groningen samen met verschillende maatschappelijke partners. Vanuit eerdere onderzoeks- en onderwijsprojecten is gekeken naar de toegankelijkheid van de Groningse binnenstad.

“Het gaat niet alleen om ergens naar binnen kunnen”, legt onderzoeker Bettina van Hoven uit. “Als je ergens bij wilt horen moet iemand je ook aanspreken en moet je een gesprek kunnen voeren. Toegankelijkheid gaat dus verder dan alleen fysieke toegankelijkheid.”

Volgens Van Hoven blijkt uit recente berichtgeving bovendien dat Nederland op het gebied van inclusie en toegankelijkheid nog veel stappen te zetten heeft. Veel mensen met een fysieke beperking hebben het gevoel dat zij niet volledig kunnen meedoen in de samenleving.

Bewustwording

De initiatiefnemers hopen dat de expositie leidt tot meer bewustwording en uiteindelijk tot verbeteringen in de stad.

“Een betere samenleving”, zegt Meijer over de gewenste opbrengst van de expositie. “Dat we hier veel meer aandacht voor hebben. Niet dat we af en toe ergens een extra voorziening plaatsen, maar dat toegankelijkheid vanzelfsprekend wordt.”

De expositie Stories of This Abled City is nog tot en met vrijdag te bezoeken in het House of Connections aan de Grote Markt in Groningen.