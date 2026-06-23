Expositie Jan Krol te bewonderen in stripwinkel Akim

In stripwinkel Akim is sinds 19 juni een expositie te zien met werk van de overleden kunstenaar Jan Krol.

Krol was jarenlang actief voor het Groningse undergroundstripblad GR’NN en maakte daarnaast talloze illustraties en tekeningen. Regelmatig bezocht hij stripwinkel Akim aan de Ulgersmaweg, waar hij werkte aan nieuwe projecten. Jan had het plan gevat om zelf een stripverhaal te maken welke uit meerdere delen zou bestaan. Hij was hier al zijn vrije uurtjes mee bezig. Helaas heeft het niet zo mogen zijn en is Jan op veel te vroege leeftijd overleden.

Jan liet een grote erfenis na bestaande uit vele tekeningen en illustraties. Het zou zonde zijn om deze erfenis niet met een groter publiek te delen. Dankzijn John Onnes van Stripwinkel Akim en initiator, vriend en tekenaar “Vlerk” blijkt dat dit toch gerealiseerd kan worden.