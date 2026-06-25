Ewout Genemans loopt mee in Van Mesdagkliniek

Foto van Instagram Ewout Genemans

Programmamaker Ewout Genemans loopt voor de nieuwe ‘Ewout:’-serie mee in het Forensisch Psychiatrisch Centrum Mesdag aan de Hereweg.

In de Van Mesdagkliniek worden mensen behandeld die een strafbaar feit hebben gepleegd en bij wie psychische problematiek een belangrijke rol speelt. Het is een wereld die normaal grotendeels gesloten blijft. De kliniek doet mee aan deze aflevering om te laten zien wat hun werk inhoudt: niet wegkijken van wat er is gebeurd, maar ook niet stoppen bij een dossier of een delict. Door te kijken naar de hele mens, werken zij aan veiligheid voor iedereen.

Ewout Genemans maakte eerder in Groningen opnames voor de tv-serie Bureau. Hij liep mee met de politie om hun dagelijkse werkzaamheden vast te leggen.