Erika Hulst wordt nieuwe directeur van Omgevingsdienst Groningen

Foto via Omgevingsdienst Groningen

Per 1 juli is Erika Hulst de nieuwe algemeen directeur van de Omgevingsdienst Groningen, de regionale uitvoeringsorganisatie voor vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu en ruimte in alle Groninger gemeenten.

Hulst volgt Henk Berends op, die in juli vorig jaar stopte met zijn werk als directeur vanwege gezondheidsredenen. Tjeerd Hobma nam zijn werk sindsdien waar, met Hulst naast zich als adjunct-directeur.

Hulst werkt al jaren bij de Omgevingsdienst en is daarmee een vertrouwd gezicht binnen de organisatie. Dat Hulst nu de dagelijkse leiding op zich neemt, is volgens bestuursvoorzitter Nadja Siersema een goede zet: “Met deze benoeming kiezen we voor vertrouwen en stabiliteit. We kunnen nu verder bouwen aan een sterke ODG.”