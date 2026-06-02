Enexis wil Groningse zonnepanelen tijdelijk dimmen om stroomnet te ontlasten

Netbeheerder Enexis gaat in delen van Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg huishoudens vragen om tijdelijk minder zonnestroom terug te leveren. Dat gebeurt via het systeem Zonnedimmer, waarmee zonnepanelen op piekmomenten tijdelijk worden gedimd.

Via Zonnedimmer kunnen omvormers van zonnepanelen op afstand tijdelijk minder stroom terugleveren als Enexis een piekmoment afroept. Deelnemers kunnen in een app zien wanneer hun zonnepanelen worden gedimd.

Enexis wil daarmee overbelasting van het stroomnet voorkomen. Vooral op zonnige dagen tussen 11.00 en 15.00 uur ontstaat in sommige gebieden extra druk op het net. Dan leveren veel zonnepanelen stroom terug, terwijl het stroomverbruik juist laag is.

De maatregel wordt alleen ingezet in gebieden waar volgens Enexis problemen op het stroomnet kunnen ontstaan. In de genoemde provincies wil de netbeheerder ongeveer 55.000 huishoudens benaderen mee te doen met de proef. Huishoudens doen vrijwillig mee en krijgen daarvoor een vergoeding. Alleen mensen die een brief van Enexis ontvangen, kunnen zich aanmelden.