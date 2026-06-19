Emeritus hoogleraar en voormalig RUG-rector Doeko Bosscher overleden

Doeko Bosscher - Foto: Elmer Spaargaren via Rijksuniversiteit Groningen

Emeritus hoogleraar en oud-rector magnificus Doeko Bosscher is maandag op 76-jarige leeftijd overleden. Dat maakte de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) donderdag bekend. Volgens de universiteit stond Bosscher bekend als een zorgvuldig bestuurder en een betrokken docent.

Bosscher studeerde geschiedenis aan de RUG en promoveerde er in 1980. In 1991 werd hij hoogleraar Eigentijdse Geschiedenis. Bosscher had een bijzondere belangstelling voor de geschiedenis van de Verenigde Staten en zette zich in voor de samenwerking tussen de RUG en de Central Michigan University. Daarvoor ontving hij in 2000 een eredoctoraat.

Daarnaast vervulde Bosscher verschillende bestuursfuncties. Van 1994 tot 1998 was hij decaan van de Faculteit der Letteren, waarna hij rector magnificus werd. Die functie bekleedde hij tot 2002. Verder had Bosscher een speciale band met de Waddenzee en Warffum, waar hij in de jaren tachtig gemeenteraadslid en wethouder was.

Ook was Bosscher onder meer voorzitter van de Raad van Toezicht van Herinneringscentrum Kamp Westerbork en bestuurslid van het Nicolaas Mulerius Fonds. Ook na zijn emeritaat bleef hij actief als docent, spreker en auteur. Naast wetenschappelijke publicaties schreef hij ook romans en gedichten.