Eindelijk nieuwe plannen voor invulling braakliggend terrein aan Emmalaan in Haren

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Een complex met 42 huurappartementen. Dat moet vanaf eind volgend jaar gaan verschijnen aan de Emmalaan in Haren, op het braakliggende terrein waar in 2019 een showroom voor scootmobielen afbrandde.

Dat maakten ontwikkelaar Plegt-Vos en eigenaar Aprisco woensdagmiddag bekend aan het Dagblad van het Noorden. Plegt Vos wil eind dit jaar in overleg met omwonenden over de plannen.

Het gebouw moet uit meerdere lagen gaan bestaan, met op de begane grond, de eerste en de tweede verdieping ‘normale’ appartementen. Op de vierde bouwlaag moeten twee ‘penthouses’ verrijzen. Rond het gebouw komt groen, met een buffer tussen het nieuwbouwcomplex en de woningen van achterburen.

De twee bedrijven hopen dat de gemeente Groningen instemt en een nieuwe bestemming voor het terrein toestaat, zodat de bouw eind volgend jaar kan beginnen. De gemeente stelt wel als voorwaarde dat woningcorporatie Woonborg een deel van de woningen (12 van de 42 appartementen) mag verhuren.