Eerste ‘stadsoppas’ van Nederland sluit na anderhalf jaar de deuren: ‘Concept bracht niet wat ik hoopte’

Anderhalf geleden haalde Nora Coopman nog het landelijke nieuws, door in de Zwanestraat een oppasservice te beginnen waar winkelaars hun kinderen voor een paar uur konden achterlaten voor een boodschap in de binnenstad. Maar het concept blijkt niet rendabel en daarom gaan de deuren van de Stadsoppas na 5 juli aanstaande definitief op slot.

“Met pijn in mijn hart wil ik laten weten dat Stadsoppas per 5 juli haar deuren zal sluiten”, schrijft Coopman op de Instagram-pagina van de Stadsoppas. Coopman opende de Stadsoppas in november 2025 met het idee een gat in de markt van normale kinderopvanglocaties te vullen, door kinderopvang niet voor een hele dag maar voor één tot drie uur aan te bieden. “Hoewel dit concept in Groningen uiteindelijk niet helemaal heeft gebracht wat ik had gehoopt, kijk ik met heel veel trots en dankbaarheid terug op alles wat Stadsoppas wel heeft mogen zijn.”

Het winkelpand aan de Zwanestraat staat inmiddels weer te huur aangeboden. Coopman besluit dat ouders nog deze hele maand welkom zijn voor oppas, kinderfeestjes en babyshowers. De Stadsoppas sluit op 5 juli af met een speciaal zomerfeest in het Noorderplantsoen. “Een gezellige afsluiting van een bijzondere periode”, besluit Coopman.

Hieronder kijk je de video van OOG vlak voor de opening van de Stadsoppas in 2025.