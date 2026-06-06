Eerste editie SLOWtriatlon in Groningen groot succes: “Don’t worry, don’t hurry” (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

De allereerste editie van de SLOWtriatlon, die zaterdag werd gehouden in en rond het Hoornse Meer, is een succes geworden. Aan het evenement deden honderden sportliefhebbers mee.

“De deelnemers begonnen met het afleggen van een zwemroute”, vertelt de organisatie. “Daarna volgde er een relaxte fietstocht en er werd afgesloten met een wandeling.” De organisatie benadrukt de woorden ‘relaxt’ bewust. “Bij dit evenement doe je alles op je eigen tempo. Don’t worry, don’t hurry.” Er is namelijk geen enkele vorm van tijdsdruk en er worden geen tijden gemeten. Volgens de organisatie is dat uniek, omdat er bij traditionele sportwedstrijden eigenlijk altijd een duidelijk competitie-element aanwezig is. Vlak voor de start bij het Hoornse Meer werden de deelnemers warmgedraaid door tv-persoonlijkheid Olga Commandeur, die een energieke warming-up verzorgde.

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Olga Commandeur verzorgt de warming-up. Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Fietsen op een stadsfiets

Er konden deze zaterdag verschillende afstanden worden afgelegd. Zo was er de 1/8-triatlon, bestaande uit vijfhonderd meter zwemmen, twintig kilometer fietsen en vijf kilometer lopen. Daarnaast konden sportievelingen kiezen voor de 1/4-triatlon. Dit zwaardere onderdeel bestond uit een kilometer zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen. Deelnemers mochten elk onderdeel volledig op hun eigen manier volbrengen. Bij het fietsen mocht de racefiets uit de schuur worden gehaald, maar meedoen op een normale stadsfiets was net zo welkom. En bij het looponderdeel mocht er worden hardgelopen, maar rustig wandelen was ook prima.

Groeiend concept

De SLOWtriatlon is als concept niet nieuw. Vorige week streek het evenement bijvoorbeeld nog neer in Ouderkerk aan de Amstel, en de komende periode staan er edities gepland in Brabant en Friesland. Het evenement zag in 2020 het levenslicht en sindsdien groeit het aantal locaties en het aantal deelnemers gestaag. Of het succes in Groningen volgend jaar een officieel vervolg gaat krijgen, is op dit moment nog niet bekend.