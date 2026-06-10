Eerste dertien deelbakfietsen staan in Stad, komende maanden volgen er meer

Een deelbakfiets in Utrecht - Foto: Robert Oosterbroek voor Gemeente Utrecht

De afgelopen weken zijn de eerste dertien deelbakfietsen van Cargoroo in Groningen geplaatst. Aanbieder Moby plaatst de komende weken nog een tiental meer elektrische deelbakfietsen op verschillende locaties in Stad.

De deelbakfietsen hebben elk een vaste standplaats waar de rit moet starten en eindigen. De bakfietsen staan inmiddels aan De Meeuwen, het Droppingsveld, de Eeldersingel, de Kop van Oost, de Merwedestraat, bij de Stadsschouwburg, de Steentilbrug, het Van Brakelplein, de Verlengde Meeuwerderweg, de Westerhaven, de Boteringebrug, het Boterdiep en de Langestraat.

Volgens verantwoordelijk wethouder Philip Broeksma verloopt de uitrol van de bakfietsen daarmee volgens planning: “De komende maanden breiden we het aanbod verder uit, zodat er in september in totaal 25 deelbakfietsen op straat staan.”

Het is de bedoeling dat er uiteindelijk vijftig deelbakfietsen worden geplaatst in de gemeente. Naast Cargoroo kregen Voi en Dott in maart nieuwe vergunningen voor het plaatsen van elk 400 deelfietsen. Check blijft de enige aanbieder van elektrische deelscooters en mag uitbreiden van 300 naar 600 deelscooters.