Eerste dag nieuw busstation bij Hoofdstation: “Het verloopt vlekkeloos”

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Het nieuwe busstation aan de zuidzijde van het Hoofdstation in Groningen is zondag officieel in gebruik genomen. Volgens het OV-bureau Groningen-Drenthe verloopt de eerste dag zonder noemenswaardige problemen.

“We zien dat het tot nu toe vlekkeloos verloopt”, vertelt Erwin Stoker van het OV-bureau aan het einde van de middag. “Er doen zich geen problemen voor, en dat is ook wel een beetje conform de verwachting die we vooraf hadden. Overigens is nog niet alles op het nieuwe busstation helemaal klaar. Zo hangen er bijvoorbeeld digitale schermen waarop je kunt zien waar en hoe laat je bus vertrekt, maar die panelen werken nog niet overal vlekkeloos. We zijn druk bezig om dit op te lossen.”

De echte vuurdoop op maandag

Nu is de zondag nog niet direct een representatieve dag, omdat er in het weekend aanzienlijk minder mensen gebruikmaken van het openbaar vervoer. Stoker: “Morgen, op maandag, volgt de echte vuurdoop. Dan wordt het natuurlijk een stuk drukker, zowel qua reizigersstromen als het aantal bussen dat het station aandoet. Maar gezien de positieve ervaringen van vandaag maken wij ons absoluut geen zorgen. Wij verwachten dat het helemaal goed gaat verlopen.”

Zondagochtend werd in alle vroegte afscheid genomen van het vertrouwde, oude busstation aan de voorzijde van het Hoofdstation. Om exact 05.50 uur vertrok lijn 410 naar Assen als allerlaatste bus vanaf de oude locatie. De komende periode wordt dit oude station volledig afgebroken, waarna het terrein een groene uitstraling krijgt.

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De informatieborden werken nog niet goed. Foto: Mike Weening – Weening Fotografie Foto: Mike Weening – Weening Fotografie Foto: Mike Weening – Weening Fotografie

Reizigers enthousiast

Reizigers die zondag kennismaken met de nieuwe situatie reageren enthousiast. Met name de flink verkorte loopafstand wordt geroemd. Vanaf nu kun je direct uit de trein stappen en via de voetgangerstunnel in zuidelijke richting lopen, om vervolgens direct op het busstation te belanden. Die route is vele malen korter dan de wandeling naar de voorzijde van het station.

Het nieuwe busstation bestaat uit twee grote perrons met meerdere haltes. Omdat reizigers vanuit de voetgangerstunnel rechtstreeks het perron opstappen, hoeven zij niet meer tussen de manoeuvrerende bussen door te laveren. Dat maakt de situatie een stuk veiliger en overzichtelijker.