Eemshavenweg (N46) zaterdag dicht voor onderhoud

Foto via Provincie Groningen

De Eemshavenweg (N46) is komende zaterdag in beide richtingen afgesloten tussen knooppunt Boterdiep en de Eemshaven.

De provincie combineert meerdere onderhoudswerkzaamheden om veilig en efficiënt te kunnen werken. Er worden onder meer kleine asfaltreparaties uitgevoerd. Ook worden bomen en struiken gesnoeid en bermen gemaaid. Bruggen, viaducten en verkeersborden langs de route worden schoongemaakt. In voorgaande jaren werd het onderhoud verspreid over twee dagen. De provincie kiest nu voor een afsluiting van één dag om hinder voor weggebruikers en ondernemers te beperken.

De weg gaat om 06.00 uur dicht en is vanaf 19.00 uur weer open. Verkeer tussen Groningen en de Eemshaven wordt omgeleid via provinciale wegen. Weggebruikers kunnen rijden via Uithuizen en Winsum over de N363 en N361, of via Appingedam en Ten Boer over de N33 en N360.

Een deel van de weg gaat eerder open. Het traject tussen de afslag Noordwolde/Bedum en knooppunt Boterdiep is richting Groningen alleen in de ochtend afgesloten. Verkeer vanuit Noordwolde kan vanaf 11.00 uur weer gebruikmaken van dit deel van de N46. Richting het noorden blijft de weg daar tot 19.00 uur dicht.