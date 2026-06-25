Duurzaam Groningen: “vergroen je tuin, ook als je een huurwoning hebt!”

Stichting Straatboer in actie. Foto: Duurzaam Groningen.

Jelle Veenstra van Duurzaam Groningen heeft een aantal duurzame tips voor de komende tijd. Zo zijn er mogelijkheden voor eigenaren en huurders van een woning om hun tuin te vergroenen.

Jelle Veenstra was te gast in radioprogramma OOG Ochtendshow in de rubriek Duurzame Dinsdag om hier alles over te vertellen:

Tegels eruit, planten erin

Zo vertelt hij dat juni de laatste maand is voor de actie ‘Groen voor je Poen’. Hierbij kun je subsidie aanvragen om je tegeltuin om te zetten naar een groene tuin met meer planten en betere regenwaterafvoer. “Vraag het aan voor 30 juni, want dan kun je daarmee nog aan de slag”, vertelt Veenstra. De tuin vergroenen is heel lekker voor de warme zomer, want meer planten en bloemen in de tuin zorgt voor meer koelte in en rond het huis, vertelt hij.

Op de website van Duurzaam Groningen is alle informatie te vinden over het onderwerp, samen met links naar waar je de subsidie kunt aanvragen.

Ook voor huurwoningen

Daarnaast vertelt Veenstra dat mensen met een huurwoning ook kunnen vergroenen. Meestal denken mensen dat dit alleen kan met een koopwoning en bij de eerder genoemde actie is dat ook zo, vertelt Veenstra. Maar mensen die een woning huren bij Wierde en Borgen, Nijestee, Lefier, De Huismeesters, of Patrimonium, dan kan Stichting Straatboer gratis bij je langskomen om je tuin te veranderen in een tegeltuin naar een groene tuin. Je kunt een afspraak met hem maken en hij maakt dan een plan in samenwerking met de bewoners om te kijken hoe het eruit kan komen te zien. Daarna wordt alles gratis geregeld.

Op de Duurzaam Groningen website staat een bericht over Duurzame Dinsdag, waar ook een filmpje is te bekijken over een aantal tuinen die door de Stichting Straatboer zijn aangepakt.

Alle informatie over deze Duurzame Dinsdag is verzameld in een bericht op de site van Duurzaam Groningen.

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