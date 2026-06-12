Duizenden versterkingsrapporten in aardbevingsgebied moeten worden nagekeken op fouten

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Duizenden versterkingsrapporten van woningen in het Groningse aardbevingsgebied bevatten mogelijk fouten. Ook zouden sommige huizen onterecht veilig zijn verklaard. Dat melden meerdere bronnen aan RTV Noord en onderzoeksplatform Pointer op basis van een onderzoek van het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG). Volgens deze bronnen moeten veel rapporten opnieuw worden bekeken en mogelijk opnieuw worden gemaakt.

Het onderzoek van het ACVG werd vorig jaar aangekondigd door toenmalig staatssecretaris Eddie van Marum en verschijnt later deze maand. Dat gebeurde na berichtgeving van Pointer over fouten in versterkingsrapporten en gebrekkige onderbouwingen. Soms kregen bewoners zelfs een rapport van een ander huis.

Het zou gaan om ongeveer 28.000 adressen die deel uitmaken van de versterkingsoperatie. Volgens bronnen zijn in veel rapporten verschillende fouten gevonden. Ook zou de uitleg in sommige gevallen niet goed onderbouwd zijn. Een deel van de woningen is mogelijk ten onrechte als veilig beoordeeld.

Het rapport van het ACVG zou eerst in december verschijnen, maar werd uitgesteld. Ondertussen lijken de eerste rapporten al opnieuw bekeken te worden. Bewoners in Loppersum hebben deze week gehoord dat hun versterkingsrapport opnieuw wordt onderzocht.

Het ACVG laat weten dat het onderzoek nog wordt afgerond en dat waar nodig aanpassingen worden gedaan. De organisatie wil inhoudelijk nog niet reageren totdat het rapport klaar is. Ook de NCG wacht met een inhoudelijke reactie tot het definitieve rapport er is. De organisatie zegt de uitkomsten daarna te bestuderen en te bekijken welke stappen nodig zijn. Bewoners met vragen of zorgen kunnen contact opnemen met de NCG.