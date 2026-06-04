Duiker vindt verloren ring met grote emotionele waarde in Natuurbad Engelbert

Een duiker heeft in de Engelberterplas een verloren zegelring teruggevonden met daarin de as van een overleden familielid. Dat meldt de website Recoverydivers.nl.

De ring was verloren door Owen, tijdens een gezellige dag met vrienden bij en in het water van Natuurbad en Camping Engelbert. Het is geen gewone ring, maar een sieraad met een enorme emotionele waarde. In de ring is namelijk as van zijn overleden opa verwerkt. Een verlies dat niet zomaar te vervangen is.

Owen neemt vervolgens contact op met Recovery Divers. Die helpt particulieren en bedrijven met het opsporen van waardevolle objecten, het losmaken van vastgelopen schroeven en allerlei specialistisch duikwerk. Het gaat om gecertificeerde beroepsduikers uit Rotterdam.

Duiker Marja arriveert en begint aan de zoektocht. Na enig zoeken klinkt een veelbelovend signaal op de metaaldetector. Met de pinpointer bepaalt Marja steeds nauwkeuriger de locatie. Voorzichtig neemt ze een hand zand van de bodem en spoelt dit langzaam weg. Dan verschijnt precies waar iedereen op hoopt: de zegelring ligt in haar hand. Vervolgens breekt een luid gejuich los. Ook de campingbaas is blij.