Drukbezochte Keti Koti-herdenking op Grote Markt: “Dit verleden werkt nog elke dag door” (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

Met twee minuten stilte en het leggen van kransen is dinsdagavond op de Grote Markt stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij in het voormalige Nederlands Koninkrijk. Waar de herdenking voorheen op de Ossenmarkt plaatsvond, vond de plechtigheid dit keer op de Grote Markt plaats.

“Ik ga straks op het podium een tekst voorlezen die ik zelf heb geschreven over herdenken”, vertelt de half-Surinaamse Chaja vlak voor aanvang. “De afgelopen jaren voel ik dat ik meer verbonden raak met mijn roots. Daar ben ik trots op. Het is heel fijn dat we hier nu in vrijheid kunnen leven, maar tegelijkertijd is het verhaal rond het slavernijverleden te lang ondergesneeuwd geraakt. Op school werden er wel wat woorden aan gewijd, maar veel mensen weten er nog te weinig van. Daarom is het zo belangrijk dat we hier vanavond herdenken en morgen de vrijheid kunnen vieren.”

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Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Abstracte geschiedenisles wordt tastbaar

Het programma rond Keti Koti, de herdenking op 30 juni en de viering op 1 juli, groeit in Groningen elk jaar in omvang en publieke belangstelling. In het publiek staat ook Vadan de Bruijn, die tegenwoordig in een dorp in de buurt van de stad woont. “Ik vind dat dit onderwerp elke inwoner aangaat. Toen ik op school zat, was de geschiedenis hierover heel abstract en afstandelijk. Het was moeilijk te begrijpen hoe het werkelijk in elkaar zat.”

Volgens De Bruijn is de herdenking geen stoffige geschiedenis, maar bittere realiteit. “Dit verleden werkt nog altijd door in onze huidige samenleving. Bijvoorbeeld als je kijkt naar discriminatie. Blanken denken nog altijd dat ze beter zijn. Dat bewustzijn, daar moeten we aan werken. En tijdens deze dagen kunnen we nadenken over dit thema.”

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Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Erkenning

Namens het gemeentebestuur werd het belang van de herdenking en de lokale geschiedenis onderstreept: “Er is de laatste jaren gelukkig steeds meer aandacht voor het slavernijverleden”, vertelt burgemeester Roelien Kamminga (VVD). “Dat is terecht, want het is een onderdeel van onze historie waar we collectief anders naar zijn gaan kijken. Het begint bij erkennen, elkaar écht zien en begrijpen wat het effect is op de huidige generaties. Je moet immers samen door.”

Groningen maakt die erkenning de komende tijd ook fysiek zichtbaar in de gemeente. Zo wordt er momenteel gewerkt aan het realiseren van twee slavernijmonumenten en werd een half jaar geleden bekend dat het nieuwe plein aan de zuidzijde van het Hoofdstation het ‘Tulaplein’ gaat heten: vernoemd naar Tula, de leider van de grote slavenopstand van 1795 op Curaçao.

Woensdag: viering van de Vrijheid

Na de ingetogen herdenking op dinsdag, staat woensdag 1 juli volledig in het teken van de viering. Vanaf 14.00 uur verandert de Grote Markt in een feestelijk terrein met liveoptredens van onder andere Kenny B, diverse cultuur- en marktkraampjes en Surinaamse en Caribische catering. Om de stad alvast in de juiste sfeer te brengen, speelt de beiaardier vanaf 12.00 uur bekende Surinaamse en Caribische melodieën vanaf de Martinitoren. Het volledige programma vind je op de website van de organisatie.