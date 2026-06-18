Dries Zwart stopt als fractievoorzitter provinciale PvhN

Foto: provincie Groningen

Dries Zwart stopt als fractievoorzitter van de Partij voor het Noorden na de verkiezingen voor Provinciale Staten van maart volgend jaar.

“Na acht jaar Statenlidmaatschap heb ik besloten in 2027 afscheid te nemen van de Provinciale Staten,” aldus Zwart in een verklaring. “De partij staat voor de keuze van een nieuwe lijsttrekker voor de verkiezingen van 2027. Ik heb besloten om mij daarvoor niet beschikbaar te stellen.” Hij blijft tot aan die verkiezingen lid van de Staten voor de PvhN.

Zwart stelt een weloverwogen keuze te hebben gemaakt. “Twee termijnen bieden de kans om je met volle overtuiging in te zetten, ervaring op te doen en resultaten te boeken. Na acht intensieve en mooie jaren vind ik dit een passend moment om het stokje over te dragen.”

Zwart stelt met veel trots terug te kijken op wat de partij heeft bereikt. Hij zegt te hopen dat ook een nieuwe generatie binnen de partij de ruimte krijgt om verder te bouwen aan de toekomst van Groningen.