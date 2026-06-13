Drie verdachten opgepakt na straatroof in Stadspark

Foto: Joaquín Lo Sie Sen

Politieagenten hebben zaterdagavond in het Stadspark drie personen aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij een straatroof. Dat heeft de politie bekendgemaakt op sociale media.

De beroving vond in het begin van de avond plaats. “We kregen een melding van een straatroof, waarna we met meerdere eenheden naar het Stadspark zijn gegaan”, meldt de politie. “Al vrij snel konden we daar drie verdachten aanhouden. We hebben inmiddels een aangifte opgenomen van het slachtoffer. De drie verdachten zijn overgebracht naar het cellencomplex.”

Wat er precies is buitgemaakt bij de beroving, is nog onbekend. De politie laat weten dat het onderzoek naar het incident nog volop loopt.