Dreigende situatie Radijsstraat zonder aanhoudingen afgerond

Foto: 112 Groningen

De Moesstraat en Radijsstraat werden woensdagavond enige tijd deels afgesloten door de politie, vanwege een mogelijk dreigende situatie.

De politie kreeg even na half tien een melding van een conflict in de straat. Er zou mogelijk gedreigd zijn met een vuurwapen. Meerdere politie-eenheden kwamen ter plaatse.

Agenten hebben daar, vanwege de mogelijke aanwezigheid van een wapen, de verdachte ter plaatse met getrokken vuurwapens aangehouden. Een wapen is echter niet aangetroffen. De agenten hebben gesprekken gevoerd met de betrokken personen, om de gemoederen te kalmeren. De verdachte is niet aangehouden