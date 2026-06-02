Dove en slechthorende Stadjers kunnen zaterdag kennismaken met verschillende sporten in Kardinge

Doven en slechthorenden kunnen komende zaterdag verschillende sporten uitproberen tijdens de Ongehoord Sportief Multisportdag in sportcentrum Kardinge.

Bezoekers kunnen kennismaken met sporten als kickboksen, padel, golf, judo en frisbee. Ervaring in de eerder genoemde sporten is niet nodig. Deelnemers worden ingedeeld met mensen van ongeveer dezelfde leeftijd. Ook Stadjers op leeftijd kunnen meedoen: de oudste deelnemer die zich al heeft ingeschreven is 93 jaar.

De sportclinics worden gegeven door lokale sportaanbieders. NGT- en schrijftolken zijn aanwezig, zodat iedereen goed mee kan doen. Als deelnemers na de clinics door willen in één van de sporten, helpen medewerkers hen een passende sportvereniging in de buurt te vinden.

De Multisportdag in Kardinge duurt van 11.30 tot 16.30 uur. Deelname (met lunch) is gratis. Inschrijven is wel noodzakelijk. Dat kan via deze link.