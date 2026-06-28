DOT zendt nachtelijke WK-wedstrijd tegen Marokko niet uit: “Geen gemakkelijke keuze”

Foto: Rieks Oijnhausen

De WK-wedstrijd die het Nederlands elftal in de nacht van maandag op dinsdag speelt tegen Marokko, wordt niet vertoond bij DOT. Dat hebben de uitbaters van de ontmoetingsplaats in het Ebbingekwartier laten weten.

“Oranje speelt ’s nachts om 03.00 uur tegen Marokko”, leggen de eigenaren uit. “Natuurlijk hadden we deze wedstrijd heel graag samen met voetballiefhebbers en inwoners gekeken. Toch hebben we besloten om het duel zowel binnen als buiten niet bij DOT uit te zenden. Dat was geen gemakkelijke keuze. Maar gezien het nachtelijke tijdstip en alles wat er organisatorisch bij komt kijken om zo’n evenement op te tuigen, hebben we deze knoop moeten doorhakken.”

Zaterdag in de herkansing

Mocht Nederland erin slagen om Marokko te verslaan, dan staat de volgende wedstrijd komende zaterdag om 19.00 uur op het programma. “Mocht het Oranje lukken, dan gaan we het zaterdag dubbel en dwars goedmaken”, belooft DOT. “Dan floreert DOT weer samen met jullie als het grote Groningse Oranjelegioen.”

Het Nederlands elftal speelde tot nu toe drie wedstrijden op het wereldkampioenschap. Direct vanaf de openingswedstrijd tegen Japan stroomde DOT vol met supporters die gezamenlijk de wedstrijd wilden bekijken. Bij het tweede en derde groepsduel was de animo zelfs zo groot, dat de organisatie extra schermen moest bijplaatsen om alle fans een mooie avond te bezorgen.