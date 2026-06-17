Dorkwerderbrug weer open voor verkeer na storing, Rijkswaterstaat onderzoekt oplossing voor lange termijn

Foto: Denise Overkleeft

De Dorkwerderbrug over het Van Starkenborghkanaal is woensdagmiddag weer open voor al het verkeer. De brug was sinds maandagavond afgesloten, nadat het brugdek scheef naar beneden kwam na een opening en daardoor niet meer goed sloot.

Rijkswaterstaat meldt aan het einde van woensdagmiddag dat medewerkers de brug hebben uitgebalanceerd. Daardoor kan de brug weer goed sluiten en veilig worden gebruikt. Hoewel het euvel voor nu verholpen lijkt, gaan Rijkswaterstaat en een aannemer de komende tijd onderzoeken hoe dit soort problemen in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Het was de tweede keer in een jaar tijd dat er problemen waren met de Dorkwerderbrug. Op de mistige vroege ochtend van 7 november vorig jaar werd de brug aangevaren door een vrachtschip. Tijdens het onderzoek dat daarop volgde, vond Rijkswaterstaat breuken in de staalkabels in de brug. Ook toen werd het brugdek een aantal weken omhooggezet om de staalkabels te vervangen. In april ging de brug weer open.