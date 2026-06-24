Donderdag grote vakbondsmanifestatie tegen bezuinigingen

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Op de Grote Markt vindt komende donderdag 25 juni van 17.00 tot 20.00 uur een grote regionale vakbondsmanifestatie plaats tegen de geplande bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid.

Werkloos raken of langdurig ziek worden kan iedereen overkomen, maar in zulke situaties moet je kunnen rekenen op zekerheid, aldus de organisatoren. Toch wil het kabinet nog steeds fors besparen op de WW en WIA. Dat raakt iedereen en daarom komen CNV, FNV en VCP in actie.

‘Deze bezuinigingen raken ons allemaal’, zegt Jan Pieter Daems, bestuurslid van CNV en één van de sprekers tijdens de manifestatie. ‘Het kan iedereen overkomen ziek te worden of buiten je schuld om werkloos te raken. En als het je overkomt, lopen de rekeningen gewoon door. Daarom is het goed dat er een vangnet is bij pech in het leven. Dat is geen gunst, dat vangnet hebben werkgevers en werknemers zelf opgebouwd. Het kabinet wil daar nu een greep uit doen. De zwakste schouders moeten dat betalen.’

Naast de actie van woensdagochtend in het openbaar vervoer zijn er deze week ook vakbondsmanifestaties in onder meer Eindhoven, Utrecht, Nijmegen en Rotterdam. ‘We willen heel duidelijk maken dat het kabinet de bezuinigingen van 6,5 miljard op onze sociale zekerheid van tafel moet halen’, zegt Daems. ‘Je moet vanuit de inhoud nadenken over manieren om de arbeidsmarkt optimaal te laten functioneren. Niet vanuit geld. Werkenden zijn geen cijfers op een begroting.’