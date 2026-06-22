‘Dinsdag stralend zomerweer met 25 of 26 graden’, later in de week temperaturen boven de 30 graden

Foto: Michel Eising

Warmte en veel zon. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis gaan we vanaf komende woensdag enkele tropische dagen tegemoet. De temperatuur schommelt tussen de 25 en 34 graden en de zon laat zich flink zien.

“Dinsdag is het stralend zonnig zomerweer. Het wordt 25 of 26 graden bij een zwakke of matige oostenwind, windkracht 2 tot 3. In de nacht zijn er minimatemperaturen rond de 17 graden.

Woensdag is het tropisch warm met 32 graden als maximumtemperatuur. Het is zonovergoten en de zuidenwind is zwak, windkracht 2. In de nacht een laagste temperatuur van 17 graden.

Donderdag is het minder warm met 27 graden. Wel is het zonnig en droog en waait er een matige noordoostenwind, windkracht 3 tot 4. In de nacht een laagste temperatuur rond 14 graden.

Vrijdag is het weer tropisch met 32 of 33 graden. Er is veel zon en het blijft droog bij een matige zuidoostenwind, windkracht 3 tot 4. Er volgt een tropennacht waarbij het kwik niet of nauwelijks tot onder de 20 graden duikt.

Of de hitte tijdens het weekend aanhoudt is te lezen op de weerpagina of luister naar het weerpraatje om 8:50 tijdens de OOG/Ochtendshow.”