Dinsdag herdenking trans-Atlantisch slavernijverleden

IJzeren voetring voor gevangenen Foto: Tropenmuseum

Op de Grote Markt vindt aanstaande dinsdag 30 juni de jaarlijkse herdenking plaats van het trans-Atlantische slavernijverleden.

Tijdens de herdenking wordt stilgestaan bij de miljoenen mannen, vrouwen en kinderen die slachtoffer werden van slavernij en onderdrukking, en bij de veerkracht en waardigheid van hun nazaten. Het gaat om mensen met voorouders uit Afrika, het Caribisch gebied en Noord- en Zuid-Amerika.

Het programma omvat toespraken, muzikale en artistieke bijdragen, momenten van bezinning en een kranslegging. De organisatie is in handen van Stichting Kwaku Groningen, samenwerkingspartner van de gemeente, en het Nationaal Herdenkingscomité Slavernijverleden.

De bijeenkomst begint dinsdag om 19.15 uur en vindt plaats aan de vooravond van de viering van de afschaffing van de slavernij, bekend als Keti Koti, Dia di Abolishon di Sklabitut en Emancipation Day. Keti Koti vindt woensdag eveneens plaats op de Grote Markt. Vanaf 14.00 uur is er ruimte voor herdenking, muziek, dans en workshops.