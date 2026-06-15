Dinsdag droog met twintig graden, later in de week tropische temperaturen

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Groningen gaat een diverse week aan weersomstandigheden tegemoet. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kunnen we regen, onweer, bewolking, zon en tropische temperaturen verwachten.

Dinsdag zijn er opklaringen, afgewisseld door wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 20 graden bij een zwakke of matige noordoostenwind, windkracht 2 tot 3.

Woensdag is het bewolkt met in de loop van de dag wat lichte regen. Het wordt dan 21 graden.

Donderdag is het hoogzomer. Met veel zon is het zeer warm, het kwik loopt op naar 27 graden bij een zwakke of matige zuidwestenwind, windkracht 2 tot 3.

Vrijdag is het tropisch met 30 tot 32 graden. Het is zwoel en drukkend warm. Er is veel zon maar er ontstaan ook stapelwolken die lokaal kunnen uitgroeien tot een onweersbui.

Houdt het tropische weer tijdens het weekend aan? Lees het op de weerpagina of luister om 8:50 naar het weerpraatje tijdens de OOG/Ochtendshow.