Dinsdag droog met 23 graden en af en toe zon

Foto: Joris van Tweel

Na een aantal warme dagen, lijkt het weer in Groningen wat af te koelen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis gaan Groningers een wisselvallige week tegemoet met zon, bewolking en temperaturen tussen de 20 en 25 graden.

“Dinsdag blijft het droog, zijn er perioden met zon en trekken er wolkenvelden over. Het wordt 23 graden bij een zwakke of matige noordwestenwind, windkracht 2 tot 3. In de nacht klaart het op met minimatemperaturen rond 12 graden.

Woensdagochtend is er veel bewolking met hier en daar een bui. In de middag zijn er flinke zonnige perioden en wordt het 23 graden bij niet al te veel wind uit het noordwesten.

Donderdag waait er een vrij krachtige noordwestenwind, windkracht 5 en wordt het 21 graden. Daarbij is het wisselend bewolkt weer met lokaal een buitje.

Vrijdag zijn de veranderingen klein. Voor het weekendweer: kijk op de weerpagina of luister om 8:50 naar het weerbericht tijdens de OOG/Ochtendshow.”