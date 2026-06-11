Dilgtweg in Haren opnieuw ingericht vanaf 22 juni

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De Dilgtweg in Haren wordt vanaf deze maand opnieuw ingericht. De werkzaamheden aan de weg tussen Rijksstraatweg en Kerklaan beginnen op maandag 22 juni en duren tot begin november.

De Dilgtweg wordt een straat met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte en er komt meer groen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in vier fases. Dit betekent dat steeds delen van de weg, voetpaden en inritten tijdelijk zijn afgesloten. Het parkeren op eigen terrein is daardoor niet altijd mogelijk. De woningen zelf blijven zo veel mogelijk bereikbaar met rijplaten.